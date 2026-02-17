Jamaica mantiene su cooperación médica con Cuba, a pesar de la presión de Estados Unidos

"Sigue en vigor. Todavía tenemos aquí a los trabajadores cubanos. Sin embargo, se está llevando a cabo una negociación sobre el acuerdo actual. El antiguo ha expirado y se han mantenido algunas conversaciones, y ese proceso es largo y continuo", declaró en una rueda de prensa el ministro de Salud y Bienestar, Christopher Tufton.

En este contexto, el titular de Salud jamaiquino indicó que aunque el anterior memorando de entendimiento (MOU) expiró, casi 300 médicos y especialistas cubanos continúan prestando sus servicios en virtud de los contratos existentes.

"El programa continúa: el Programa Cubano de Atención Oftalmológica, los cubanos en los hospitales y centros de salud están trabajando", añadió Tufton.

La cooperación médica de Jamaica con Cuba se remonta a más de 50 años atrás y se ha convertido en un pilar del sistema de salud pública.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores de Jamaica, Kamina Johnson Smith, afirmó el año pasado que el programa seguía siendo "vital" y señaló que se había iniciado una revisión antes de que se intensificara el escrutinio internacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las nuevas sanciones de EE.UU. contra las brigadas médicas han sido recibidas con preocupación y rechazo en Latinoamérica y, especialmente, el Caribe.

Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, Guyana y Trinidad y Tobago, defendieron inicialmente estos programas, vitales para sus sistemas de salud, pero tuvieron luego que reajustar sus lazos con La Habana y realizar cambios en los términos de las contrataciones.

Una fuente de la Organización de Estados Caribeños Orientales (OECS, en inglés) explicó a EFE que algunas de las islas han decidido suspender el programa, mientras que otras todavía están presentando quejas ante Estados Unidos.

Las brigadas médicas -que arrancaron hace más de seis décadas y han llevado a 600.000 profesionales a 165 países, según datos oficiales- son un controvertido mecanismo que combina ventajas para las partes implicadas, pero con métodos cuestionados.