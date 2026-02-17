Kiev ha logrado retornar a dos mil menores ucranianos de Rusia desde que empezó la guerra

Según el mensaje de Zelenski, el número de retornados de Rusia o de zonas bajo control ruso alcanzó este martes los dos mil.

“Cada uno de estos retornos ha sido posible gracias a los esfuerzos diarios de nuestra gente, de las organizaciones de la sociedad civil y de los socios internacionales”, dijo Zelenski, que explicó que estos esfuerzos se han canalizado a través de la iniciativa de su oficina ‘Bring Kids Back UA’.

El presidente ucraniano dijo que “miles de niños ucranianos siguen siendo cautivos de Rusia”, y se comprometió a hacer todo lo posible para conseguir la vuelta a territorio bajo control de Kiev de todos los menores ucranianos que han sido trasladados a Rusia o viven en zonas ocupadas por Moscú.

La cuestión del retorno de estos menores es una de las prioridades ucranianas en el proceso de negociación con Rusia que impulsa y está mediando EE. UU.

La Corte Penal Internacional de La Haya dictó en marzo de 2023 una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y contra su comisionada para la protección de la infancia, María Lvova-Belova, bajo acusaciones de haber trasladado de forma ilegal a menores ucranianos de los territorios ocupados por Rusia.