La Bolsa de Milán sube un 0,76 % impulsada por las telecomunicaciones y los bancos

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share avanzó un 0,71 % hasta los 48.475,16 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 555 millones de acciones por un valor de unos 3.256 millones de euros (unos 3.853 millones de dólares).

El parqué milanés logró el signo positivo en una sesión de cautela en las plazas europeas, marcadas por la apertura a la baja de Wall Street y el recelo de los inversores ante las millonarias inversiones en inteligencia artificial de las grandes tecnológicas.

Las ganancias estuvieron lideradas por Telecom Italia (3,08 %), seguida de la red de cobros Nexi (2,37 %) y los bancos Mediobanca (2,34 %), Banca Monte Paschi Siena (2,13 %) y FinecoBank (2,09 %).

En el terreno de las pérdidas, los laboratorios Diasorin sufrieron el mayor desplome de la jornada con una caída del 6,69 %, seguidos de la constructora naval Fincantieri (-3,46 %), la cementera Buzzi (-1,09), el grupo automovilístico Stellantis (-1,08 %) y el gigante de la defensa Leonardo (-0,96 %).