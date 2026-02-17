La delegación de Rusia llega a Ginebra para nuevos contactos con EE.UU. y Ucrania

"El avión aterrizó", informó a la agencia rusa TASS una fuente cercana al equipo negociador.

Las dos rondas anteriores de contactos trilaterales tuvieron lugar en los Emiratos Árabes Unidos este año.

El principal escollo para un acuerdo en esas dos rondas fue el reparto de la región oriental de Donetsk, controlada por Rusia en más de un 75 %.

Moscú reclama que Ucrania le entreguen el territorio de la región que aún controla para poner fin a la guerra, pero Kiev rechaza esta demanda.

