La Duma rusa aprueba ley que permite a los servicios de seguridad desconectar la red móvil

El proyecto modifica la Ley de Comunicaciones y estipula que los operadores de red móvil no serán responsables de las interrupciones del servicio si el corte es realizado a petición del FSB.

Los teleoperadores también estarán obligados a realizar los cortes por petición de los servicios de seguridad en una serie de casos, cuya lista especificará posteriormente el Gobierno ruso.

El primer borrador estipulaba que los cortes se realizarían únicamente para garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero la nueva versión deja la razón a elección del Ejecutivo y el presidente ruso, Vladímir Putin.

Si la ley es firmada por el mandatario, lo cual ocurre habitualmente si pasa la aprobación de la Duma, entrará en vigor 10 días después de su publicación en el boletín oficial.

Según comunicó el portal independiente Meduza en octubre, en el transcurso de los primeros nueve meses de 2025, 37 regiones rusas experimentaron cortes casi diarios de internet.

A pesar de que las autoridades rusas excusan los cortes con los constantes ataques de drones ucranianos contra el país, la mayoría de las regiones con cortes de red no se encuentran entre los principales objetivos de los drones.

La censura de internet por parte del Kremlin ha afectado a la velocidad y acceso a la red, pero también ha restringido páginas web, medios de comunicación y redes sociales.

Debido a los rumores de un bloqueo total de Telegram se manifestaron estos días incluso líderes de la opinión pública ultrapatriótica, entre los cuales se encuentran militares y políticos.