La Justicia española cita al número dos de la Policía por un delito de agresión sexual

La agente denuncia que el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, con quien mantuvo en el pasado una "relación de afectividad", la agredió sexualmente en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir, estando de servicio, en abril del año pasado, y después fue coaccionada para que no denunciara los hechos.

En un auto fechado el 12 de febrero, al que ha tenido acceso EFE este martes, el juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid emplaza también ese día a la mujer denunciante para escuchar su relato.

El juez admite así a trámite una querella y admite que los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de agresiones sexuales".

La denunciante pide también que se investiguen presuntos delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación, según su abogado, Jorge Piedrafita.

La querella, que incluye una grabación de audio, subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" afirmaciones de la agente, alude a la "violencia física" y a la "intimidación ambiental", y denuncia la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental".

El líder del conservador Partido Popular (PP, oposición), Alberto Núñez Feijóo, aseguró sobre el caso: "Si esto es verdad, que el jefe de la Policía en nuestro país está acusado de delitos sexuales y el Gobierno le ratificó no hace mucho tiempo, qué más puede pasar en nuestro país", preguntado por periodistas en los pasillos del Congreso.