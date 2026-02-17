La oposición acusa al Gobierno de Meloni de ceder ante Trump y acudir a la Junta de Paz

Durante una sesión en la Cámara de los Diputados, el Partido Democrático (PD), el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la coalición Verdes-Izquierda (AVS) criticaron al ministro de Exteriores, Antonio Tajani, por alinear a Italia con un organismo que, según señalan, busca reemplazar a las Naciones Unidas por un comité formado por multimillonarios y autócratas.

Elly Schlein, líder del PD y principal referente de la oposición, aseguró que si Italia acepta legitimar el organismo, también acepta participar en el "desmantelamiento del derecho internacional", por lo que instó a Meloni a no viajar a Washington.

Por su parte, Tajani defendió la presencia de Italia argumentando que no existen alternativas a la propuesta estadounidense y que una ausencia sería "políticamente incomprensible", aunque no especificó quién encabezará la delegación en la cita del jueves.

"La alternativa era decir que no y mantenerse firmes, como han hecho los otros, que no quieren la paz menos que nosotros", añadió Schlein.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Junta de Paz celebrará su primera reunión este jueves en Washington con la participación de al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, incluidos los de Israel, Argentina, Arabia Saudí y Egipto. Por el contrario, naciones como Francia, España y Suecia han rechazado la invitación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Italia, sin embargo, ha optado por una vía intermedia y acudirá como "observador", pero no será miembro de pleno derecho, dado que existen "problemas de compatibilidad constitucional".

Schlein criticó esta decisión, señalando que no es una cuestión técnica, sino política, y que podría afectar a la posición de Italia en el escenario internacional y a la idea del orden mundial.

Riccardo Ricciardi, diputado del M5S, calificó a la Junta de Paz como un "comité de negocios", un "símbolo de nuestros tiempos" dominados por "los ricos y poderosos".

Por su parte, el portavoz de Europa Verde y diputado de AVS, Angelo Bonelli, acusó al Gobierno de "declarar fidelidad al soberano Trump", cuya iniciativa definió como "una junta de dictadores, autócratas, financieros y multimillonarios" y agregó que la Junta de Paz es un intento de "sustitución total de las Naciones Unidas".