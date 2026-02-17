La UE incluye a Vietnam y mantiene a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales

Por el contrario, la actualización aprobada por los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete saca de esta lista negra a Fiji, Samoa y Trinidad y Tobago tras constatar que han cumplido con todos los estándares internacionales acordados, según informó el Consejo de la UE.

Tras la modificación, en la lista de paraísos fiscales figuran diez territorios: Samoa Americana, Anguila, Guam, Palau, Panamá, Rusia, Turcos y Caicos, las Islas Vírgenes estadounidenses, Vanuatu y Vietnam.

La lista, que funciona desde 2017 y se actualiza cada seis meses, incluye aquellas jurisdicciones que incumplen los estándares de la UE en materia de transparencia fiscal, justicia tributaria o implementación de las normas internacionales para evitar la erosión de la base fiscal o el traslado de beneficios; y que además no dan pasos para atajar esos problemas.

Figurar en ella no conlleva sanciones económicas, más allá de la prohibición de que los fondos europeos transiten por entidades radicadas en estas jurisdicciones y de medidas administrativas, como auditorías más frecuentes, aunque los Estados pueden decidir a nivel nacional imponer otro tipo de penalizaciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La UE ha decidido incluir a Vietnam, país con el que tiene un acuerdo de libre comercio desde 2020, después de que la revisión llevada a cabo por la OCDE haya revelado que el país no cumple con los estándares necesarios en materia de intercambio de información fiscal bajo solicitud.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, las islas Turcos y Caicos vuelven al repertorio debido a que esa organización internacional ha mostrado su preocupación por las prácticas relativas a la aplicación de los requisitos de sustancia económica, que prueban que las empresas tienen actividad real en la jurisdicción.

Los ministros también actualizaron la conocida como "lista gris", en la que figuran aquellos países que todavía no cumplen los estándares de la UE en materia tributaria, pero que se han comprometido a acometer cambios para respetarlos.

Antigua y Barbuda y Seychelles salen de la misma después de que la OCDE haya dado calificación positiva a sus sistemas de intercambio de información bajo solicitud, mientras que Brunei ha recibido un plazo adicional de seis meses para reformar su régimen de exenciones a los ingresos de fuentes extrajeras, aunque se mantiene en este repertorio.

Tras los cambios aprobados hoy en la lista gris figuran Belize, las Islas Vírgenes Británicas, Brunei Darussalam, Eswatini, Groenlandia, Jordania, Montenegro, Marruecos y Turquía.

La UE monitoriza regularmente a casi un centenar de jurisdicciones para garantizar que cumplen con sus estándares de cooperación tributaria. La próxima actualización de esta lista tendrá lugar en octubre.