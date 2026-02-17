Las autorizaciones de estancia en España por estudios aumentan un 93 % en 10 años

El OPI publica por primera vez la estadística que recoge el flujo de las autorizaciones de estancia para estudiar en España concedidas a estudiantes internacionales y sus familiares, y considera que ese incremento reafirma a España como destino educativo internacional.

Los datos muestran una tendencia general ascendente de tal forma que si en 2014 el número de autorizaciones de estancia por estudios era de 61.570, en 2024 se concedieron 118.947, lo que supone un aumento anual del 6,3 por ciento, y marcan un máximo histórico.

Los estudiantes y familiares de nacionalidad colombiana son el grupo más numeroso en 2024 (14.124) y representan el 12 % del total de autorizaciones, seguidos de los estadounidenses (9 %), los chinos y los peruanos (8 % en ambos casos) y los marroquíes (7 %).

Los estudiantes procedentes de Colombia mantuvieron un crecimiento sostenido, ya que pasaron de representar el 8 % en 2014 al 12 % en 2024, mientras que los chinos redujeron su peso, pues tras liderar las autorizaciones hasta 2020, cuando representaban el 16 %, actualmente ocupan la tercera posición con un 8 %.

Asimismo destacan los incrementos recientes de estudiantes procedentes de Ecuador y Venezuela, con aumentos del 21,5 y el 21,2 % respectivamente, y el descenso de autorizaciones concedidas a rusos, un 41,6 % menos en 2024 respecto al año anterior.

El 68 % de estas autorizaciones son concedidas para cursar estudios superiores, el 57 % de las personas titulares de las mismas tienen entre 20 y 30 años y el 54 % corresponden a mujeres.

No obstante, en este último aspecto hay diferencias en función de la nacionalidad. En el alumnado procedente de EE.UU. o Brasil, las mujeres representan en torno al 60 %, mientras que en el caso de Argelia o la India no alcanza el 40.

La estadística del observatorio muestra que en 2024 el 97 % de las autorizaciones correspondieron directamente a estudiantes y el resto para familiares.

Madrid y Barcelona fueron los destinos preferentes para los estudiantes internacionales a los que se les concedió una autorización de estancia por estudios en 2024, con el 31 % y el 22 % respectivamente.