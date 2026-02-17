Los brasileños reivindican el orgullo migrante en el Carnaval de Lisboa

Ellos no terminan el Carnaval enterrando la sardina, como se hace en Portugal o España, sino desfilando y bailando en la calle al ritmo de samba, lo que ha transformado esta fiesta en Lisboa.

Los blocos, agrupaciones que desfilan disfrazadas de una misma temática, semejantes a las comparsas, toman las calles no solo para celebrar, sino también como altavoces para sus luchas sociales.

Tiago, de 32 años y que lleva una década en la capital, forma parte desde 2019 del bloco Colombina Clandestina, uno de los más importantes de la escena carnavalera en la ciudad. En su momento entró porque quería aprender a tocar el tamboril, y ahora es el bajista principal.

En declaraciones a EFE, afirmó que los objetivos de su grupo, más allá de desfilar, es contribuir a "combatir el racismo, la xenofobia, el fascismo y la misoginia".

"La nueva escena del Carnaval nació hace cerca de diez años, con una vertiente cultural migrante muy fuerte y una dificultad muy grande de obtener legitimidad por ser de una fuerza migrante", dijo.

Brasil es el lugar del que proceden más inmigrantes en Portugal, con casi un tercio de los 1,5 millones de extranjeros que residían en el país en 2024 de nacionalidad brasileña, según datos oficiales.

En su oficina en el Bairro Alto, la presidenta de la Casa de Brasil en Lisboa, Ana Paula Costa, remarcó a EFE la importancia de este Carnaval para unir las culturas brasileña y portuguesa.

"Hacer una fiesta brasileña en la calle también es una forma de decir que queremos participar junto a la comunidad portuguesa que vive en este territorio, que vive en esta ciudad, de toda su expresión cultural", afirmó la politóloga.

Si bien el Carnaval da Rua consigue ser multicultural y diverso, uno de los temas más mencionados en los últimos días por asociaciones antirracismo en Portugal es el 'blackface', la caracterización de personas afrodescendientes en los disfraces con objetivos denigrantes.

La jurista Anizabela Amaral, nacida en Angola y que llegó con 4 años a Portugal en 1975, un año después de la Revolución de los Claveles, subrayó a EFE que estas prácticas aún son comunes en muchas celebraciones y que las personas racistas son una mayoría en el país.

"Hay una dificultad muy grande para descolonizar las mentes de la sociedad portuguesa y que nos vean como iguales", lamentó Amaral, dirigente de la asociación SOS Racismo.

El Carnaval da Rua aspira a romper con los prejuicios y crecer aún más. De hecho, este 2026 es el segundo año que el Ayuntamiento de Lisboa lo reconoce en su programación de las fiestas, con hasta 17 desfiles desde el pasado viernes, cinco más que en 2025.

Como indicó Costa, "el Carnaval es alegría, es fiesta, y eso también es político. Siempre tuvo esa tradición de hablar y pensar sobre temas a partir de una expresión cultural. El Carnaval brasileño es eso".