México enviará un nuevo paquete de ayuda humanitaria a Cuba sin incluir petróleo

Ciudad de México, 17 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este martes que su Gobierno enviará a Cuba un nuevo paquete de ayuda humanitaria que incluirá alimentación y "otras solicitudes" de las autoridades de la isla, a la vez que reafirmó que "por lo pronto" no habrá suministro de petróleo ante el bloqueo de Estados Unidos.