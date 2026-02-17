Ministro alemán admite reservas ante compra de drones a empresa con controvertido inversor

"Comparto esas reservas, es algo de lo que debemos ocuparnos. Tenemos que ver cómo de importante es la participación. Una cosa es que el señor Thiel participe en el negocio operativo o que tenga un porcentaje que le permita bloquear decisiones y es otra si tiene una participación de en torno al 1 por ciento. Debemos aclarar esto", dijo Pistorius durante una visita a una unidad de élite del ejército alemán en Calw (suroeste de Alemania).

El plan es realizar una compra de drones valorada en 600 millones de euros y luego, si el material cumple las expectativas, elevar la adquisición hasta los 4.200 millones de euros.

La empresa que ha despertado las alarmas de los críticos es Stark Defense, en la que Thiel tiene participación como inversor sin que se haya aclarado la dimensión de la misma.

Stark podría recibir la mayor parte del encargo, valorado en 2.800 millones de euros.

El grupo parlamentario de Los Verdes, en la oposición, ha pedido no realizar la adquisición debido al riesgo que implica el papel de Thiel en Stark Defense, que podría crear una dependencia problemática.

"Tenemos que saber con quien hacemos ese tipo de negocios sensibles", dijo al diario Süddeutsche Zeitung el diputado verde, Sebastian Schäfer.

"Hasta el Gobierno no ha podido precisar cuál es la participación de Thiel, que es un enemigo declarado de la democracia", agregó.

También dentro del Partido Socialdemócrata (SPD), formación a la que pertenece Pistorius, hay voces que han pedido mayor transparencia con respecto al papel de Thiel.

Thiel no sólo es controvertido por ser un adepto a Trump sino que es considerado por algunos como alguien que rechaza las democracias liberales.