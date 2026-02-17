No es la instalación de una réplica de la Estatua de la Libertad en el Helicoide, es IA

Usuarios en Facebook y TikTok comparten una secuencia en la que una mujer informa sobre la instalación de este icónico monumento en el Helicoide. Detrás de ella aparece una grúa moviendo la estatua en el techo de un edificio.

"Sigue la emocionante instalación de la Estatua de la Libertad en Venezuela. ¡No te lo pierdas! (sic)", señala un perfil que comparte la pieza.

Otro internauta añade: "Señores esto es Venezuela no Estados Unidos somos criollos ni gringos no soy chavista Pero creo que ya estamos perdiendo nuestras raíces (sic)".

HECHOS: El video compartido en redes sociales presenta distintas inconsistencias y está creado con IA, como lo demuestra un análisis con una herramienta de detección de contenido sintético. Además, no hay rastro de informaciones o comunicados que den cuenta de la instalación de una réplica de la Estatua de la Libertad en Venezuela.

En primer lugar, un análisis del clip muestra algunas señales que evidencian su origen artificial. Por ejemplo, en los segundos 0:03 y 0:08, las cuerdas de sujeción de la grúa que está ubicada a la izquierda se difuminan casi por completo.

Otra inconsistencia destacable es que, al inicio del clip, la antorcha de la Estatua de la Libertad se muestra completa, pero en el segundo 0:08 aparece considerablemente recortada.

Adicionalmente, un análisis con la herramienta de detección de contenidos generados con IA 'Sightengine', arroja un 97 % de probabilidades de que el video haya sido creado sintéticamente, y un 89 % de probabilidad de que fuera generado con la aplicación Sora.

Por otro lado, una búsqueda en Google con las palabras clave 'Estatua de la Libertad', 'cárcel', 'Venezuela' y 'Helicoide' no condujo a ninguna información o comunicado relacionado con la supuesta instalación de una réplica de este monumento en el Helicoide.

El Helicoide, una estructura creada en la década de 1950, fue concebido originalmente como un centro comercial, pero después pasó a convertirse en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Recientemente, la presidenta encargada de Venezuela dijo que el Helicoide, señalado por activistas como un sitio de “torturas”, pasará a ser “un centro social, deportivo, cultural y comercial”, según informó EFE.

En definitiva, el video que muestra la instalación de una réplica de la Estatua de la Libertad ha sido generado con IA, como lo confirman distintos análisis. No hay evidencia de la instalación de un monumento similar en Venezuela.