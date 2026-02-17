ONU documenta los abusos del tráfico de migrantes y su connivencia con autoridades libias

El informe, a cargo de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y la Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia, apela a la Unión Europea a revisar su colaboración con entidades implicadas en este "negocio abusivo".

Separados de sus familias y trasladados a centros de detención oficiales o extraoficiales, los migrantes "son sometidos con frecuencia a violaciones y abusos atroces", que incluyen malos tratos, prostitución forzada, extorsión y formas de esclavismo, denuncia el documento de Naciones Unidas.

"El modelo explotador se aprovecha de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados en situación de vulnerabilidad", concluye el informe, elaborado con entrevistas a casi un centenar de víctimas de 16 países en los años 2024 y 2025.

Testimonios recogidos por la investigación recogen casos de violaciones de niñas o abusos sexuales a madres delante de sus hijos.

Por otro lado, el informe describe abordajes a embarcaciones con migrantes con maniobras peligrosas, amenazas y un uso excesivo de la fuerza, poniendo en peligro la vida de los tripulantes, quienes en caso de ser detenidos a menudo vuelven a entrar en un ciclo de abusos en centros de detención.

Otras violaciones que denuncia el informe son las expulsiones colectivas desde Libia a otros países, en muchos casos abandonando a los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en zonas fronterizas sin agua, alimentos ni atención sanitaria, con grave riesgo para sus vidas.

"No hay palabras para describir la pesadilla interminable en la que se obliga a vivir a estas personas únicamente para alimentar la creciente codicia de los traficantes y quienes en el poder se benefician de esta explotación", comentó al publicarse el informe el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk.

La investigación insta a la comunidad internacional, incluida la Unión Europea, destino al que muchas de las víctimas intentan llegar, que ponga fin a las interceptaciones y devoluciones a Libia hasta que se garanticen salvaguardias adecuadas de los derechos humanos en el país norteafricano.

Al mismo tiempo, pide revisar toda cooperación con entidades que estén implicadas en las graves violaciones denunciadas.

"La asistencia técnica y financiera debería condicionarse estrictamente al respeto demostrado y constante de las normas internacionales de derechos humanos y no debería continuar cuando no se cumpla dicha condición", concluye el estudio de la ONU.