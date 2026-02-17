Pekín realiza patrullas en mar de China Meridional y culpa a Filipinas de tensar la zona

El Comando del Teatro de Operaciones Sur del Ejército Popular de Liberación indicó este martes en un comunicado difundido en su cuenta oficial de WeChat -semejante a Whatsapp, censurada en China- que fuerzas navales y aéreas participaron en las maniobras y aseguró que mantendrá las medidas necesarias para "salvaguardar la soberanía territorial y los derechos e intereses marítimos" del gigante asiático.

El portavoz del Teatro Sur, el capitán de navío Zhai Shichen, afirmó que Filipinas ha "atraído a países de fuera de la región" para llevar a cabo las denominadas "patrullas conjuntas", lo que, según Pekín, "tensan la situación" en el mar de China Meridional y "socava la paz y la estabilidad regional".

Las maniobras se producen en un contexto de fricciones recurrentes entre Pekín y Manila por la presencia de buques y aeronaves en zonas en disputa de esta vía estratégica, por la que transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga importantes caladeros y potenciales reservas de hidrocarburos.

En las últimas semanas, el Ejército chino ya había denunciado patrullas bilaterales entre Filipinas y Estados Unidos en áreas que Manila considera parte de su zona económica exclusiva, mientras que Washington ha reiterado su compromiso con la libertad de navegación en el Indo-Pacífico.

China reclama soberanía sobre prácticamente la totalidad del mar de China Meridional, frente a las reivindicaciones de Filipinas, Vietnam, Malasia y otros países ribereños.

En 2016, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya falló a favor de Filipinas en una causa sobre varias de las zonas en disputa, una sentencia que Pekín rechaza y no reconoce.

Desde la llegada al poder del presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. en 2022, Manila ha intensificado su cooperación en materia de defensa con Estados Unidos, un giro que ha coincidido con un aumento de los roces diplomáticos y militares en estas aguas.