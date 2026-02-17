Pitbull intentará batir el récord Guinnes de calvas postizas en su concierto en Londres

La iniciativa, impulsada originalmente por los fans y respaldada por el locutor de la BBC Greg James, recibió el visto bueno inmediato del propio artista, conocido también como Mr. Worldwide.

“Prepárense para todos los 'Bald-E’s' (sus seguidores) que la van a romper en Hyde Park. Cada vez que te pones esa calva sabes que vas a vivir uno de los mejores momentos de tu vida. ¡Dale!", ha declarado Pitbull.

Este fenómeno, conocido internacionalmente como 'The Bald E’s', se ha vuelto una estampa habitual en los conciertos del artista estadounidense de origen cubano, a los que sus seguidores acuden rindiendo homenaje a su look icónico.

Ahora, la organización de Hyde Park eleva la apuesta invitando a todos los asistentes a participar en la adjudicación oficial del récord, cumpliendo reglas estrictas como mantener la calva postiza perfectamente asegurada durante al menos un minuto.

Para el concierto del 10 de julio Pitbull contará con la estadounidense Kesha como invitada especial. La jornada se suma a un cartel para 2026 en Hyde Park que incluye nombres como Garth Brooks, Lewis Capaldi y Maroon 5.