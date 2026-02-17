Portavoz de Seguridad Nacional de EEUU, defensora de redadas migratorias, deja su puesto

Fuentes del DHS dijeron a Político que McLaughlin informará este martes de su partida, que se prevé para la próxima semana.

Desde que se integró al Gobierno de Trump, la portavoz ha sido una fuerte defensora en los medios de comunicación de los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), especialmente en la cadena FOX, donde es una invitada recurrente.

La salida de McLaughlin se da justo cuando la Administración Trump y el DHS enfrentan duras críticas por las agresivas redadas migratorias y el control de las protestas, que desembocaron en la muerte de dos estadounidenses en Mineápolis, Reene Good y Alex Pretti, ambos de 37 años.

Este martes, el DHS entró en su cuarto día de cierre, después que los demócratas se negaran a firmar el presupuesto para el departamento a menos que se establezcan reformas a la forma que se desarrollan los operativos migratorios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Casa Blanca se ha visto obligada a dar un giro en su agresiva respuesta, ya que el zar fronterizo Tom Homan anunció la semana pasada que retiraría la mayoría de agentes en Mineápolis.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las encuestas recientes han indicado un cambio en la opinión pública sobre el control migratorio. Aproximadamente 6 de cada 10 adultos estadounidenses afirman que el presidente Trump se ha excedido al enviar agentes federales de inmigración a ciudades estadounidenses, según una reciente encuesta de AP-NORC.