Presentan carteles taurinos de la Feria de San Marcos 2026 en Aguascalientes, México

Ciudad de México, 17 feb (EFE).- La Feria de Toros de San Marcos presentó los carteles de su edición 2026, en la que destaca la participación de los españoles Borja Jiménez, Emilio de Justo y Juan Ortega; el peruano Andrés Roca Rey y los mexicanos Diego San Román y Ernesto Javier, El Calita.