Renfe retoma servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras accidente de enero

"Renfe restablece hoy el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, después de que Adif (gestor de infraestructuras) haya autorizado la circulación", aseguró Renfe en la red social X.

Los tramos Madrid-Sevilla, Madrid–Cádiz, Madrid–Granada y Madrid–Granada–Almería recuperan sus circulaciones habituales.

Sin embargo, el trayecto Madrid–Málaga, tendrá un tramo que se cubrirá por bus hasta principios de marzo por obras.

El 18 de enero se produjo el descarrilamiento de los tres últimos coches del tren de la compañía Iryo que hacía la ruta Málaga-Madrid, cuyas causas aún se investigan. Esos tres coches invadieron la vía contigua, por la que pasaba justo en ese momento un tren de Renfe, produciéndose una colisión que provocó 46 muertos y 126 heridos.

Este accidente, junto a otro en el servicio de cercanías en Barcelona pocos días después, que causó la muerte de un maquinista, provocó en España un amplio debate sobre la seguridad en el transporte ferroviario y llevó a una huelga del sector.

Desde el accidente, el tramo afectado fue reparado por técnicos de Adif para tratar de recuperar el servicio, pero las borrascas continuadas de las últimas semanas afectaron a las obras y retrasaron la recuperación de la circulación ferroviaria.

Un mes después del accidente, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sigue trabajando en la investigación de las causas del descarrilamiento del Iryo, un tren fabricado en la planta italiana de la japonesa Hitachi, del que el ministro español de Transportes, Oscar Puente, descartó en los primeros días fallos.

También excluida la posibilidad de un error humano, las investigaciones se centran sobre todo en las vías y en la soldadura entre raíles. Los técnicos de la CIAF tratan de chequear si haber soldado aceros antiguos (de vías que llevan en uso desde 1992, año de inauguración de la alta velocidad española) con otros nuevos, de 2023, puede estar en el origen del descarrilamiento.

Este mes sin conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía (una de las regiones más turísticas de España) ha tenido un impacto negativo en el turismo, especialmente en el mercado nacional y en segmentos como el corporativo y el MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones), según el sector.

No obstante, la recuperación del servicio puede corregir esta situación de cara a los próximos meses, y sobre toda las vacaciones de Semana Santa, que este 2026 es en abril, la primera gran cita del calendario turístico del año que los españoles, aunque también los turistas extranjeros, aprovechan para viajar por el país.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, cifró en medio millón de euros diario las pérdidas generadas en su comunidad autónoma por la fata de conectividad y de mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias.