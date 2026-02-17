Rossy de Palma será la artista invitada del Festival la Nueva Primavera de Toulouse

"Rossy de Palma encarna para La Nueva Primavera una visión comprometida del arte, libre, inclusivo, profundamente contemporáneo, y su obra visual constituye un patrimonio vivo que mezcla la moda, el cine y las artes plásticas", explica este martes el festival en un comunicado.

Destaca que la "emblemática" actriz, dada a conocer por el director Pedro Almodóvar, es una "enamorada de todas las artes: la escritura, la música, la danza, el teatro, la ópera, la 'performance', la fotografía, el arte contemporáneo, el diseño".

También subraya su "personalidad chispeante, rebelde y entrañable, su belleza indómita que han seducido a numerosos modistos de todo el mundo, como su 'querido' Jean Paul Gautier".

De acuerdo con el programa, en la edición de este año, Rossy de Palma invita a una decena de artistas a "imaginar con ella una verdadera declaración de amor dirigida a los habitantes" de Toulouse.

