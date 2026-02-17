Rusia centró su ataque masivo a Ucrania en subestaciones eléctricas y generación térmica

Según Kuleba, el ataque -en el que Rusia empleó cerca de treinta misiles y casi 400 drones- alcanzó infraestructuras en más de ocho regiones ucranianas.

"El enemigo apuntó a infraestructuras energéticas, subestaciones y de generación térmica. En una parte de las regiones hay interrupciones temporales del suministro de agua y de calefacción", explicó el ministro, que dijo que Odesa (sur) y Sumi (noreste) son dos de las regiones afectadas por estos problemas.

Por lo que respecta a la infraestructura ferroviaria, Kuleba informó de daños causados por drones rusos en las regiones de Donetsk (este), Sumi, Dnipropetrovsk (centro-este) y Cherníguiv (norte).

Las infraestructuras energéticas y ferroviarias de Ucrania son dos de los objetivos más habituales de los ataques rusos, particularmente desde que comenzó el año.

El ataque de este martes se produjo horas antes del comienzo de una nueva ronda de negociaciones de paz entre emisarios de Moscú, Kiev y Washington en la ciudad suiza de Ginebra.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, insistió tras el ataque en que la diplomacia no funcionará a menos que vaya acompañada de nuevas medidas de castigo a Rusia.