Rusia condena a 4 años de cárcel a estadounidense que compró piezas de Kaláshnikov

La corte reconoció al coleccionista estadounidense culpable de tráfico ilegal en el territorio de Rusia de piezas de armas de fuego y lo condenó a cuatro años de cárcel en una colonia penitenciaria, según informó la agencia rusa TASS.

El tribunal desestimó las apelaciones de casación de Mao a las anteriores sentencias de tribunales de instancias inferiores, por lo que la sentencia entró en vigor.

Según la agencia TASS, el coleccionista intentó pasar las piezas por el control aduanero ruso del aeropuerto moscovita de Vnúkovo a fines de octubre de 2024, desde donde pensaba volar a la ciudad turca de Estambul.

Las piezas de Kaláshnikov y Saigá fueron confiscadas por las autoridades.

Durante el juicio de instancia inferior, Mao reconoció parcialmente su culpa, pero posteriormente se reconoció totalmente culpable durante la apelación y entregó los artículos a una unidad militar que participa en la guerra en Ucrania, según consta en una carta de agradecimiento.

Según Mao, arribó a Moscú a la capital rusa en octubre de 2024 con la intención de participar en una carrera y decidió comprar las piezas de recambio para fusiles de su propiedad, adquiridos legalmente en Rusia, "ya que las armas y el equipamiento bélico son su hobby".

El coleccionista indicó durante el juicio que acordó la compra a través de un sitio de internet y efectuó el pago por medio de criptodivisas.

"Mao no suponía que dicha transacción es ilegal ya que dichas piezas con legales en EEUU y además, no son directamente un arma", señalan los expedientes del proceso.

Tras participar en un maratón capitalino el 20 de octubre, arribó al aeropuerto de Vnúkovo, donde entregó su equipaje sin declarar las piezas, ya que no consideró que esto fuera necesario.

Además, reconoció que no sabía que estas transacciones eran ilegales y de saberlo, "no habría hecho esto".

Pese a los argumentos del estadounidense, el Tribunal de distrito Sólntsevo de Moscú le declaró culpable y condenó a cuatro años de prisión.