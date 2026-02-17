Rusia e Irán celebran ejercicios navales en el golfo de Omán

"Miembros de la Armada de Rusia e Irán practicaron maniobras conjuntas”, señala un comunicado citado por la agencia Interfax.

De parte de Rusia en los ejercicios participó la corbeta Stoiki, precisó la nota.

Durante las maniobras, las partes ensayaron su interacción y pasos para garantizar la seguridad de la navegación civil en la zona.

La agencia iraní Fras informó esta mañana de la intención de Teherán de cerrar “partes” del estratégico estrecho de Ormuz durante varias horas por la celebración de maniobras navales.

“Partes del estrecho de Ormuz permanecerán cerradas durante varias horas hoy para cumplir con los principios de seguridad y navegación durante el ejercicio 'Control Inteligente del estrecho de Ormuz'”, dijo en X Fars, que no ofreció más información.

La República Islámica ha amenazado en numerosas ocasiones con cerrar el estratégico estrecho por donde pasa el 20 % del petróleo mundial en momentos de tensiones con Occidente.