Seis muertos, entre ellos tres trabajadores de central térmica, en ataques rusos a Donetsk

En uno de esos ataques han muerto tres trabajadores de la central térmica de la ciudad de Sloviansk, que es junto a Kramatorsk el municipio más importante que sigue bajo control ucraniano en Donetsk.

“Por la mañana un dron ruso atacó un automóvil de trabajadores de la Central Termoeléctrica de Sloviansk. Por desgracia, tres de ellos han muerto”, dijo en Telegram el viceministro de Energía ucraniano, Artem Nekrasov.

Rusia lanzó esta madrugada un nuevo ataque masivo con misiles y drones contra infraestructuras energéticas ucranianas, apenas unas horas antes de que comience en Ginebra, Suiza, la tercera ronda de los contactos entre ucranianos, rusos y estadounidenses para buscar una salida negociada a la guerra.

En otro ataque distinto, tres civiles murieron al atacar un dron de corto alcance ruso el automóvil en el que se encontraban con una cuarta persona que resultó herida. El ataque tuvo lugar cerca de la ciudad de Kramatorsk, también en Donetsk, según informaron los servicios de emergencias ucranianos.

Donetsk es precisamente uno de los principales puntos de discordia en las negociaciones entre ucranianos y rusos que impulsa y media EE.UU. Rusia exige a Kiev que le entregue Sloviansk, Kramatorsk y el resto del territorio que aún controla en esta región del este de Ucrania. Los ucranianos rechazan renunciar a territorio que no han perdido en el campo de batalla.

Rusia controla más de tres cuartos de la región de Donetsk.