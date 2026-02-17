Senado mexicano avala en rápida votación ingreso de 12 militares de EEUU para capacitación

La aprobación se dio minutos después de que la Comisión de Defensa Nacional del Senado autorizara la solicitud enviada por el Ejecutivo federal para que los militares del 7/o. Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de Estados Unidos participen en el ejercicio "Capacitación MEXSOF (Defensa)", que se realizará del 27 de febrero al 15 de julio.

Con 91 votos a favor y seis abstenciones, el Pleno de la Cámara alta ratificó la autorización.

Según el dictamen aprobado, los soldados estadounidenses realizarán actividades de capacitación en el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales en Temamatla, Estado de México (centro); en el Centro de Adiestramiento Regional de la I Región Militar, en San Miguel de los Jagüeyes, también en el Estado de México, y en la Base Aérea Militar No. 4, en Cozumel, Quintana Roo (sur).

Durante la discusión en comisión, la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), afirmó que se trata de un ejercicio "delimitado, temporal y supervisado", y sostuvo que el intercambio de conocimientos fortalece la preparación de las fuerzas especiales mexicanas ante "riesgos complejos y transnacionales".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La senadora oficialista añadió que la autorización se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, "particularmente en la tarea de proteger la seguridad nacional, la defensa y la soberanía de nuestro territorio mexicano".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Y subrayó que la capacitación no implica dependencia, sino una actuación "con inteligencia y responsabilidad".

Por su parte, la senadora opositora Alejandra Barrales, del partido Movimiento Ciudadano (MC), pidió mayor información sobre las actividades previstas y solicitó un diálogo con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, para conocer la estrategia y alcances del acuerdo.

Barrales advirtió que el respaldo a este tipo de solicitudes no debe interpretarse como un consentimiento automático, especialmente ante advertencias recientes de EE.UU. "y su interés en incursionar en diferentes sentidos, a partir de lo que denominan defensa de su territorio", además del sobrevuelo de drones en territorio mexicano.

La autorización ocurre una semana después de que el pleno del Senado avaló, con amplia mayoría, el ingreso de 19 elementos de la Marina de Estados Unidos para participar en ejercicios de adiestramiento conjunto con fuerzas mexicanas entre febrero y abril, en el estado de Campeche (sur).

Estas decisiones se dan en medio de tensiones recientes entre ambos países, tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre posibles acciones contra los carteles mexicanos y los reportes de sobrevuelos de drones estadounidenses en México.