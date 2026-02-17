Senado uruguayo comienza a discutir el acuerdo Mercosur-UE en Comisión Especial

Lubetkin dijo haber recibido un "respaldo extraordinario" por parte de los integrantes de esta comisión, compuesta por 15 legisladores.

El acuerdo comercial se firmó el pasado 17 de enero en Asunción, tras negociaciones que se extendieron durante más de 25 años.

El canciller destacó en rueda de prensa este martes "que la inmensa mayoría del Parlamento uruguayo va a acompañar y ratificar el acuerdo", lo que definió como un "orgullo" para el país.

"Esa era la señal que nosotros queríamos recibir hoy y a partir de ahora inicia un diálogo entre esta Comisión Especial y los diferentes grupos productivos de nuestro país a lo largo de toda esta semana", detalló el ministro.

Según dijo, volverá a ser recibido por esta comisión el próximo lunes 23 de febrero en compañía del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, para "la segunda parte del intercambio entre el Gobierno y el Parlamento".

"Esperemos que ya la próxima semana este Parlamento lo ratifique y empecemos a construir la nueva fase que va a ser sin duda muy compleja, pero bien importante para el futuro del Uruguay", destacó.

El órgano que comenzó a sesionar este martes también recibirá a delegaciones de los sectores productivos y laborales.

Uruguay fue el último socio del bloque americano en remitir el texto del acuerdo al Legislativo, pero aún aspira a ser el primero en validarlo.

El pasado viernes, Argentina tomó la delantera y ratificó el acuerdo en su Cámara de Diputados.

Lubetkin aspira a que antes de fines de marzo todos los miembros del bloque hayan "terminado con esta fase", luego restará esperar a ver "qué va a hacer Europa frente a una señal precisa".