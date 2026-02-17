Sheinbaum recuerda al fallecido Jesse Jackson como un "pacifista" y defensor de los DDHH

En su conferencia de prensa diaria, la mandataria mexicana recordó la figura de Jackson (1941-2026), ministro bautista y dos veces aspirante a la candidatura presidencial estadounidense, quien murió este martes rodeado de sus seres queridos a los 84 años, según anunció su familia.
Sheinbaum destacó que tuvo la "oportunidad" de escucharlo en una iglesia de Nueva York hace varias décadas y alabó su figura de "buen orador", a la vez que recordó que "prácticamente fue un discípulo" de Luther King.
"Era un pacifista y un defensor de los derechos humanos y los derechos civiles en Estados Unidos", recordó.
Asimismo, la mandataria afirmó que su trayectoria es una "enseñanza" para el movimiento que ella lidera en México, denominado como Cuarta Transformación (4t), ya que -añadió- está "inspirado en la lucha pacífica de Martin Luther King, de Nelson Mandela o de Gandhi".
"Es a través de la lucha pacífica que se conquistan derechos y representación del pueblo", dijo.
Por todo ello, mostró su reconocimiento a la figura de Jackson y mandó un saludo a su familia.
Jackson anunció en 2017 que sufría Parkinson y fue hospitalizado en noviembre pasado para recibir tratamiento por una enfermedad neurodegenerativa rara y particularmente grave, la parálisis supranuclear progresiva (PSP).