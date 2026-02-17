Sudáfrica lamenta la muerte del activista por los derechos civiles de EE.UU. Jesse Jackson

Ramaphosa expresó su "profunda tristeza" y recordó las "incontenibles campañas" de Jackson contra el régimen segregacionista que rigió en Sudáfrica entre 1948 y 1994 y su apoyo a la "lucha por la liberación", según un comunicado de la Presidencia sudafricana.

“Nos entristece despedirnos de una autoridad moral mundial que dio voz a las luchas dentro de los Estados Unidos, así como a las luchas por los derechos humanos fundamentales y la democracia en todo el mundo, incluido el nuestro", añadió el presidente sudafricano.

En ese sentido, recordó que Jackson llamó a desinvertir en la economía sudafricana en sus campañas contra el apartheid y cuestionó el apoyo a ese régimen en "ciertos círculos e instituciones" internacionales.

“Estamos profundamente en deuda con la energía, la claridad de principios y el riesgo personal con que apoyó nuestra lucha", incidió Ramaphosa.

Su lucha contra el apartheid le sirvió para recibir en 2013 la Orden Nacional de los Compañeros de Oliver Reginal Tambo en Plata, un reconocimiento a una vida "dedicada" a impulsar el reconocimiento de que "todas las personas nacen iguales y que todos tienen el mismo derecho a la vida, la libertad, la prosperidad y los derechos humanos".

“Jesse Jackson desafió a los arquitectos del apartheid y a los ejecutores de la brutalidad para declarar que todas las personas son iguales y que la justicia, en última instancia, triunfaría sobre la injusticia", concluyó el presidente.

El reverendo reveló que padecía Parkinson en 2017. Fue tratado como paciente ambulatorio en Northwestern Medicine en Chicago durante al menos dos años antes de compartir el diagnóstico con el público.

Fue hospitalizado en noviembre para recibir tratamiento por una enfermedad neurodegenerativa rara y particularmente grave, la parálisis supranuclear progresiva (PSP), según Rainbow PUSH Coalition.

La icónica figura del movimiento en favor de los derechos civiles en Estados Unidos fundó Operation PUSH en 1971, tres años después del asesinato de su compañero de activismo Martin Luther King en Memphis, que él presenció.

En 1996, su organización pasó a llamarse Rainbow PUSH Coalition tras fusionarse con The National Rainbow Coalition.

El grupo tiene como misión proteger, defender y ganar derechos civiles y se define como una organización multirracial, multitemática, progresiva e internacional, que busca el cambio social.