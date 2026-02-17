Un bebé de meses, detenido en un centro para migrantes en Texas, atendido por bronquitis

La familia ha estado privada de su libertad por más de tres semanas en el centro de detención de Dilley, a las afueras de San Antonio, el único en Estados Unidos donde actualmente se retienen a familias migrantes, según detalló el legislador Joaquín Castro en sus redes sociales.

El bebé, llamado Juan Nicolás, fue trasladado el lunes junto a su madre a un hospital local y ya se encuentran de vuelta en el centro detención. En las últimas horas, el menor ha estado "inconsciente", detalló el congresista en su cuenta de la plataforma X.

Esta mañana un juez de migración informó a la madre que serían deportados, pero no le entregó más detalles sobre a dónde o cuándo.

"Su vida está en riesgo por culpa de la crueldad monstruosa" del Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE), escribió Castro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El bebé ha estado "constantemente enfermo" desde que llegó a Dilley, "vomitando y con problemas respiratorios", detalló el congresista demócrata.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El traslado al hospital tuvo lugar a última hora del lunes, según detalló el legislador. De acuerdo con la oficina del sheriff del Condado de Frio, la policía de Dilley fue requerida ayer en el centro, según informó hoy una portavoz a EFE.

Más de 1.400 personas permanecen retenidas en Dilley, entre ellas unos 400 menores de edad, en condiciones inadecuadas, incluyendo falta de cuidado médico y educación para las menores, así como comida y agua en mal estado, según denunciaron abogados de inmigración a EFE.

El polémico centro de detención estuvo cerrado durante varios años en el mandato de Joe Biden (2021-2025) y fue reabierto por el Gobierno de Donald Trump como parte de su campaña para acelerar los arrestos y deportaciones de migrantes.

La detención de menores migrantes en EE.UU. ha aumentado de manera pronunciada durante el mandato de Trump. Según el Deportation Data Project, entre enero y octubre de este año se registró un promedio mensual de 170 niños arrestados, frente a los 25 que se registraron durante los últimos 16 meses del Gobierno de Biden.