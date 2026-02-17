Un contrato de 42.800 millones de dólares centran la cita de Modi y Macron en Bombay

Ambos mandatarios sellaron el inicio del encuentro con un efusivo abrazo en la capital financiera india antes de comenzar las conversaciones sobre armamento de vanguardia e inteligencia artificial.

Esta cita busca concretar los planes de modernización aprobados por el Gobierno indio la semana pasada para disminuir la histórica dependencia de los suministros de armamento ruso.

El plan de adquisición incluye según el Ministerio de Defensa indio 26 cazas Rafale Marine para la Armada y la licitación de otros 114 aviones de combate.

La magnitud del acuerdo supera ampliamente cualquier compra individual realizada anteriormente por Nueva Delhi a sus proveedores tradicionales de Rusia o Estados Unidos.

La soberanía en inteligencia artificial y el desarrollo de tecnologías críticas frente al dominio de potencias externas centran la vertiente digital de la reunión en la antesala de la cumbre global.

Ambos líderes analizarán la creación de una infraestructura de computación soberana que permita a la India liderar la creación de algoritmos en lugar de ser un mero consumidor.

La agenda incluye también la transferencia de tecnología para la fabricación local de motores de aviación y la construcción de tres nuevos submarinos de la clase Scorpene en astilleros indios.

La relación militar entre ambas naciones se remonta al acuerdo de asociación estratégica de 1998 que convirtió a París en el aliado europeo más estable para Nueva Delhi.

Esta confianza se tradujo en el contrato de 2016 por el que la India adquirió 36 cazabombarderos Rafale que ya operan con éxito en las bases de su Fuerza Aérea.