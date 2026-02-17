Un estudio con futbolistas relaciona marcas epigenéticas con el riesgo de lesión

La investigación -publicada recientemente en la revista Scientific Reports- ha sido liderada por el médico del FC Barcelona Gil Rodas, que también es responsable de la Unidad de Medicina del Deporte del Hospital Clínic-Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, junto con el investigador ICREA Iñaki Martin-Subero, jefe del grupo de investigación del IDIBAPS de Epigenómica biomédica.

La epigenética hace referencia a la metilación del ADN, que actúa como un interruptor que activa o inactiva los genes y que, a diferencia de estos, puede ser modificado por elementos ambientales, como el estilo de vida.

"Si la genética es el 'hardware', que lo heredamos de nuestros padres, la epigenética en cambio se modula por cómo vivimos, por el estilo de vida, y esto se ha estudiado mucho en contextos generales, pero poco en el contexto de deportistas de élite", afirmó Martin-Subero este martes en declaraciones a los periodistas.

En el estudio del Barça Innovation Hub y el Clínic-IDIBAPS, los investigadores analizaron muestras de sangre de 74 futbolistas de los equipos masculino (37) y femenino (37) de primera división del Fútbol Club Barcelona, todas ellas anonimizadas (el científico no sabe a qué jugador corresponde cada muestra) para garantizar la protección de la información.

Con estas muestras, recogidas durante las temporadas 2019-20, 2020-21 y 2021-22, los investigadores han observado determinadas marcas epigenéticas en jugadores con mayor tendencia a lesionarse.

"Comparamos el epigenoma de aquellos jugadores y jugadoras con más tendencia a lesionarse respecto a los más resistentes y vimos que había patrones epigenéticos diferenciales; había aproximadamente unas 1.000 regiones del ADN que mostraban cambios sutiles pero consistentes en la metilación y que estaban relacionados sobre todo con genes implicados en la reparación muscular", dijo Martin-Subero.

Por su parte, Rodas señaló que esta investigación es solo el principio de un camino en el que espera poder sumar más clubes y ampliar la muestra de jugadores analizados.

El objetivo, detalló, es tener en el futuro evidencia científica suficiente para poder establecer biomarcadores (elemento medible en sangre o tejido que se asocia a una dolencia) que puedan advertir del riesgo de lesión.

"Falta aún tiempo para poder tener datos robustos que sirvan para poder decirle al entrenador que este fin de semana tiene un jugador con alto riesgo de lesión: esto no será en dos o tres años", según Rodas.

Pero a largo plazo el objetivo es que, a través de una medición epigenética -junto con otros elementos que también se miden en los jugadores-, se puedan establecer "programas personalizados" para reducir el riesgo de lesión, modulando por ejemplo las cargas físicas, la alimentación o el estilo de vida, añadió.

Los datos epigenéticos pueden ser de utilidad, dentro de cada club, para estudiar caso por caso a los futbolistas, con el fin de mejorar los diagnósticos personalizados.

Rodas manifestó en este sentido que trabajan a "dos velocidades": una es la de un club como el Barça que, entre sus secciones y categorías, juega centenares de partidos cada fin de semana y "los tiene que ganar", y una segunda es la de la ciencia, que investiga de cara a futuro para que los médicos puedan ser "más eficaces en la toma de decisiones".

Si bien los investigadores tratan con este estudio de mejorar la prevención de lesiones entre los jugadores, Rodas señaló que existe "suficiente evidencia" de que la razón por la cual han aumentado las lesiones en el fútbol de élite es "porque la densidad y la intensidad es superior a hace diez años, pues hay más competiciones en menos días y la intensidad de los partidos ha aumentado".

El equipo también utilizó varios “relojes epigenéticos” distintos para calcular la edad biológica, un indicador de estrés celular que no siempre coincide con la edad cronológica.

Un hallazgo relevante es que los jugadores mostraron mayor aceleración de la edad biológica que las jugadoras, lo cual coincide con observaciones previas en la población general.

En la población general esto se explica porque los hombres habitualmente tienen un estilo de vida peor que las mujeres (alcohol y tabaco es lo que más se nota en las marcas epigenéticas), pero en el caso de jugadores de élite esto no ocurre porque llevan una vida sana y no suelen consumir estos productos.

En este sentido, los investigadores creen que la diferencia puede asociarse a que los hombres empiezan de muy jóvenes a tener una actividad física exigente, semejante al nivel profesional, a diferencia de las mujeres.