Un muerto en la región rusa de Kursk en ataque ucraniano con drones

Según escribió en Telegram, las fuerzas ucranianas atacaron un vehículo civil en la aldea de Kalinovka y como consecuencia falleció un hombre.
Otro ataque, también con drones, se registró en la localidad de Belitsa, agregó Jinshtéin.
"Por suerte, el conductor no resultó herido y no quiso ser ingresado", indicó el gobernador.
Solo el año pasado los ataques ucranianos en Kursk, escenario de una incursión de las fuerzas de Kiev entre 2024 y 2025, murieron más de 60 civiles y resultaron heridos casi 350.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy