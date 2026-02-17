Una decena de seguidores de Navalni fueron detenidos en segundo aniversario de su muerte

Según el portal independiente especializado en personas detenidas en Rusia, en la república de Bashkiria fue apresado el activista Timur Kalimullin junto al monumento a las víctimas de las represiones políticas, aunque posteriormente fue puesto en libertad sin que se redactase un protocolo.

OVD-info señaló que en dicha comisaría había otras ocho personas, detenidas mientras depositaban flores a los pies del monumento.

Finalmente, siete detenidos fueron puestos en libertad con una advertencia, y una joven liberada sin advertencia alguna.

En San Pestersburgo fueron detenidas dos personas: una joven que intentó depositar una foto de Navalni a los pies del monumento a las víctimas de las represiones estalinistas y a un hombre que fotografió el monumento.

En la región de Vorónezh un activista político llevó flores al monumento del poeta ruso Ósip Mandelshtam -asesinado por la policía política de Stalin-, por lo cual fue sometido a presiones por las autoridades, que le interrogaron y le fotografiaron en el lugar de los hechos, sin llegar a detenerle.

En Moscú la policía detuvo un manifestante solitario que se paró con una pancarta que clamaba "¡Rusia será libre!" frente a la entrada de VDNJ, el mayor recinto expositivo y ferial de la capital rusa.

El detenido resultó ser un menor de edad contra el cual la policía no abrió protocolo alguno, pero citó al padre, al que le abrieron una causa por "incumplimiento de sus obligaciones en la educación de un menor".

Según OVD-info, junto a adolescente fue detenido un periodista, que también fue puesto en libertad.

Durante toda la jornada del lunes cientos de rusos acudieron a la tumba del fallecido político ruso en el cementerio de Borísovo, ubicado al sur de Moscú.

Este aniversario estuvo marcado por las acusaciones de los Gobiernos de Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia y Países Bajos de que Navalni fue envenenado hace dos años en prisión con una toxina letal (epibatidina), presente en ranas venenosas dardo de América del Sur, algo que el Kremlin negó.

La viuda, Yulia Naválnaya, acusó directamente el sábado al Kremlin de matar a su marido con "un arma química", como ya intentara hacer con la sustancia Novichok durante un viaje de Navalni a Siberia en 2020.

La familia, la oposición, médicos independientes y las cancillerías occidentales nunca se creyeron la versión oficial de que Navalni murió súbitamente por causas naturales, debido a una arritmia, en la penitenciaría IK-3 de la localidad ártica de Jarp (distrito autónomo Yamalo-Nénets).