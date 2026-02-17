Unesco pide movilizar fondos para la educación en Cuba ante el asedio petrolero de EE.UU.

“Instamos a los socios internacionales a movilizar financiamiento flexible, rápido y sostenido para asegurar que cada niño, niña y adolescente en Cuba pueda seguir aprendiendo de manera segura hoy y los meses por venir,” declaró a la prensa la directora de la oficina regional de la Unesco en La Habana, Anne Lemaistre.

La diplomática aseguró que la Unesco trabaja en conjunto con el Ministerio cubano de Educación (Mined) para definir todas las necesidades en la esfera educativa y afrontar la “situación compleja derivada de restricciones externas que impiden la importación de combustible”.

EE.UU. estableció un bloqueo petrolero sobre Cuba desde enero al cerrar el grifo del petróleo venezolano y anunciar posteriormente por orden ejecutiva aranceles para los países que suministren crudo a la isla.

Para afrontar la situación, el Gobierno de Cuba implementó un plan de emergencia que dejó la sanidad y el transporte en servicios mínimos, racionó severamente el combustible y aplicó restricciones en múltiples sectores, incluido el educativo.

En ese contexto, y como parte del llamado internacional, la propuesta de la Unesco es “articular esfuerzos” en torno a “metas concretas” como por ejemplo que la mitad de las escuelas de Cuba (unas 5.000 según sus cálculos) tengan acceso a energía sostenible, explicó Lemaistre.

Otras metas son “que el 50 % de las escuelas cuente con huertos y prácticas de educación nutricional, los cerca de 80.000 docentes más afectados puedan acceder a recursos y apoyos complementarios en articulación con los esfuerzos nacionales en curso”, agregó.

Lemaistre lamentó que el bloqueo petrolero de Estados Unidos imponga "una presión adicional sobre el sistema educativo cubano reflejado en la carencia de papel, materias primas, cuadernos de texto, limitaciones a las importaciones que limitan la renovación de mobiliario, equipamiento e infraestructura”.

En ese sentido, la viceministra cubana de Educación, Cira Piñeiro, reconoció que la actual situación genera limitaciones de recursos y afectaciones en el transporte de los profesores, entre otros impactos.