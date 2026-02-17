Venezuela celebra Año Nuevo chino con el espíritu libertario "más fuerte", dice canciller

"Es una oportunidad para todas y todos poder conmemorar en un tiempo complejo", afirmó el jefe de la diplomacia venezolana, quien encabezó junto al embajador chino en Caracas, Lan Hu, la colorida actividad.

La plaza de la Juventud, ubicada en el centro de la capital venezolana, sirvió de escenario para una ceremonia que congregó a decenas de personas, y en la que se mezcló el tradicional baile del dragón con los tambores y los movimientos de bailarinas que recrearon la danza de 'La Culebra de Ipure', procedente del estado Monagas, ubicado en el noreste del país.

"Hoy más que nunca, desde Venezuela, celebramos, en tiempos complejos, este año con el espíritu libertario más fuerte que nunca", subrayó Gil, al asegurar que el mundo vive días "de desafíos importantes".

En ese sentido, defendió que en una etapa "donde se ha querido en el mundo imponer las distintas doctrinas a través de la fuerza", el camino de su país "es la paz, es la diplomacia".

"No vamos a forzar, combatir la fuerza por la fuerza, porque sabemos los desenlaces", agregó el titular de Exteriores, cuyo país vive un nuevo acercamiento con Washington después del ataque militar estadounidense de enero pasado contra Caracas y otras regiones vecinas que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Por su parte, el embajador chino destacó que el acto de hoy supuso una fusión y un intercambio entre culturas "y civilizaciones tradicionales", al tiempo que señaló que las relaciones bilaterales "han seguido avanzando de manera sustancial, con una cooperación en diversos ámbitos" que marcha, según dijo, de "forma ordenada".

Horas antes, la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó sus "mejores deseos" al Gobierno del presidente chino, Xi Jinping, y al del vietnamita, Luong Cuong, con motivo de la entrada del Año Nuevo Lunar.

En redes sociales, Rodríguez felicitó a todos los pueblos del mundo que lo celebran y deseó que este año "traiga energía, valentía y nuevas oportunidades para la paz, el desarrollo y la hermandad".

China y su diáspora en distintas partes del mundo celebran este martes la entrada del Año Nuevo lunar, representado esta vez por el Caballo de Fuego.