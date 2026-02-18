Al menos 37 muertos por inhalar monóxido de carbono en una mina del centro de Nigeria

El suceso ocurrió en las primeras horas del martes en las instalaciones de la empresa Solid Mining Company, cuando los mineros, en su mayoría hombres de entre 20 y 35 años, inhalaron gas tóxico acumulado en unos túneles "mal ventilados" cuando hacían actividades rutinarias.
Testigos confirmaron a la mencionada plataforma que los mineros comenzaron a desplomarse en los túneles y que los compañeros se apresuraron a evacuar a los supervivientes.
Fuentes policiales informaron de que la mina fue puesta "bajo estricto control" para evitar una mayor exposición a estos gases y permitir a los investigadores determinar las circunstancias que provocaron la fuga de gas.
La comisionada de Información del estado de Plateau, Joyce Ramnap, confirmó el suceso al diario nigeriano TheCable, aunque no corroboró el número de víctimas.
Las autoridades se comprometieron a llevar a cabo una investigación exhaustiva, que incluirá evaluar el cumplimiento de las normas de seguridad por parte de la empresa y determinar las responsabilidades.