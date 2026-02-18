Alemania empleará a instructores ucranianos para completar la formación de sus soldados

En una rueda de prensa en Berlín, la portavoz, Natalie Jenning, explicó que el correspondiente acuerdo técnico fue firmado el viernes pasado por el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, y representantes ucranianos.

Aunque no quiso proporcionar detalles, señaló que el deseo por parte alemana es que la "experiencia" de los soldados ucranianos sea aprovechada, en particular en los centros de formación de las fuerzas terrestres de la Bundeswehr.

"Queremos sacar lecciones de sus experiencias", dijo Jenning en relación a los militares ucranianos, aunque matizó que todavía se está trabajando en determinar la configuración exacta de esta cooperación.

Según la noticia que había adelantado 'Der Spiegel', el Ejército alemán quiere aprovechar sobre todo las capacidades que ha recabado Ucrania en el uso de drones y en la lucha contra estos dispositivos no tripulados.

También tiene interés en la experiencia ucraniana en el uso de aplicaciones móviles para la comunicación y la coordinación dentro del propio ejército -por ejemplo para el suministro de munición o el transporte de heridos-.