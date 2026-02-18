Apagón afecta gran parte de Paraguay por salida de servicio de líneas desde represa Itaipú

En un comunicado, la Ande indicó que las líneas de 220 y 550 kilovatios quedaron por fuera de servicio hacia las 15.20 hora local (18.20 GMT), sin que precisara mayores detalles.

La interrupción del sistema eléctrico afectó a Asunción -la capital de Paraguay- y las ciudades vecinas, que forman parte de la llamada Área Metropolitana, así como el Sistema Norte y Este del país, agregó el comunicado.

"Funcionarios de la institución se encuentran verificando la posible causa del fuera del servicio", añadió la Ande.

El apagón tuvo lugar cuando los termómetros en Asunción marcaban 40,8 grados Celsius, con una sensación térmica de 43,8 grados Celsius, en medio del fuerte verano en el Cono Sur, según un informe difundido por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) en su página web.

