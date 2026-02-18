Ataque armado deja ocho menores de edad lesionados y un muerto en el centro de México

En un comunicado compartido por el alcalde de la entidad, Antonio Marún, se condenó este “cobarde ataque” en el que una persona de 36 años perdió la vida y ocho menores de edad resultaron heridos.

La autoridad municipal precisó que tres de los menores ya fueron dados de alta, mientras que cinco están “recibiendo atención médica”, aunque “están fuera de peligro”.

“No hay justificación posible para un acto de esta naturaleza. La violencia lastima a menores de edad, a familias que se encontraban en un espacio público de convivencia, es un hecho que nos indigna y nos duele profundamente como sociedad”, señaló el documento.

También detalló que, desde el primer momento, las corporaciones de seguridad y los cuerpos de emergencia actuaron de manera inmediata para atender a las personas lesionadas, así como también llevaron a cabo los protocolos para asegurar la zona.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Se mantiene coordinación permanente con las autoridades estatales y federales para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia”, sentenció el texto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su lado, la Fiscalía General del estado, sostuvo que del ataque resultaron diez lesionados, pues dos más eran mayores de edad.

La dependencia destacó que activó los protocolos correspondientes, desplegando equipos ministeriales, periciales y de investigación para el procesamiento de la escena, la recolección de indicios y la integración de la carpeta de investigación.

Asimismo, recordó que mantiene una coordinación permanente con la Secretaría de Seguridad y Paz, así como con las fuerzas federales.

Guanajuato es uno de los estados más peligrosos del país, al ser una de las entidades que agrupa el mayor número de homicidios.

A finales de enero, el estado también presenció un ataque armado contra un grupo de personas reunidas en un partido de fútbol que dejó al menos 11 muertos y 12 lesionados.