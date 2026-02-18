Autoridades detienen una avioneta con media tonelada de droga en el sur de México

A través de sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que elementos de la Secretaría de la Defensa, de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional detectaron la aeronave clandestina.

En un comunicado aparte, la SSPC precisó que el aseguramiento fue resultado de las acciones de vigilancia permanente del espacio aéreo mexicano, por lo que personal de seguridad detectó la trayectoria de una aeronave que realizaba un vuelo no autorizado al sureste de Tapachula, Chiapas.

"De manera inmediata se desplegaron aeronaves para su verificación e identificación", indicó la dependencia.

Tras el seguimiento, las autoridades detectaron el aterrizaje de la avioneta en la localidad de Huamúchil, municipio de San Dionisio del Mar, Oaxaca, a donde arribaron las fuerzas de seguridad.

Se aseguraron 534 paquetes de cocaína, con un peso superior a media tonelada, que se traduce en millones de dosis de droga que iban a ser comercializadas en las calles”, apuntó el funcionario.

Las acciones ocurren en medio de la presión de Estados Unidos, quien ha dejado ver la posibilidad de atacar los carteles que operan en México para combatir el narcotráfico. Su contraparte mexicana, Claudia Sheinbaum, se ha negado repetidamente a permitir cualquier acción militar estadounidense en territorio mexicano.

Desde febrero de 2025 y hasta el pasado 21 de enero, último reporte del Gobierno de México, gracias a la 'Operación Frontera Norte' -acordada con el presidente Trump para evitar aranceles a México- se han detenido a 10.929 personas y se han confiscado 120,3 toneladas de droga, entre ellas, 603 kilogramos de fentanilo.