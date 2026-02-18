Canadá elimina las principales sanciones económicas contra Siria vigentes desde 2011

La medida alivia las restricciones a las importaciones y exportaciones, a las actividades de inversión y a la prestación de servicios financieros y de otro tipo, incluidas operaciones relacionadas con el monitoreo de telecomunicaciones y transacciones petroleras.

Además, Canadá retira de la lista de sancionados a 24 entidades y una persona para reducir barreras a la actividad económica y facilitar transacciones "con entidades estatales clave" para la recuperación del país, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá en un comunicado.

El anuncio marca un giro significativo en la política canadiense hacia Siria tras casi tres lustros de aislamiento económico, aunque Ottawa subrayó que no se trata de un levantamiento total de sanciones, ya que mantendrá en vigor las sanciones contra individuos y entidades estrechamente vinculados al antiguo régimen.

Además, el Gobierno canadiense creó dos nuevos criterios para poder sancionar a personas y entidades responsables de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos o de socavar la paz, la seguridad y la estabilidad en Siria.

En aplicación de estos nuevos parámetros, Canadá impuso sanciones a seis individuos acusados de abusos graves.

En la actualidad, Canadá mantiene sanciones contra 32 entidades sirias y 229 ciudadanos del país.