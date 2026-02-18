Candidato izquierdista colombiano se compromete a ampliar derechos laborales de militares

Cepeda, quien actualmente es senador, afirmó en una carta a los militares su "compromiso para mantener y ampliar los avances concretos que en estos años han fortalecido la calidad de vida del personal que sirve al país en los distintos componentes de la Fuerza Pública".

"He sido informado que como parte de las numerosas campañas de opinión que se llevan a cabo en el debate electoral, se ha intentado convencer a sectores de la institucionalidad que, de ser elegido Presidente de la República, yo afectaría los derechos laborales de los militares y policías del país", agregó Cepeda.

Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo y la primera vuelta presidencial será el 31 de mayo. Si es necesaria, se celebrará una segunda vuelta el 21 de junio.

La carrera por la Presidencia de Colombia se presenta cada vez más reñida entre Cepeda, miembro del partido del presidente Gustavo Petro, y el abogado ultraderechista Abelardo De la Espriella, quienes aparecen en situación de empate técnico en una encuesta publicada este mes.

El candidato izquierdista señaló la necesidad de "fijar desde ya los parámetros y principios que harán parte" de su Gobierno, en caso de ganar, y recalcó que no modificará "las medidas en materia salarial, prestacional o pensional que ha tomado el actual gobierno que preside Gustavo Petro Urrego".

"La institucionalidad democrática de Colombia necesita unas Fuerzas Militares y de Policía sólidas, profesionales, con garantías de bienestar para su base y con la plena dignidad que exige su misión constitucional", añadió Cepeda.

El senador resaltó que antes de que comenzara el Gobierno de Petro en 2022 los soldados regulares y auxiliares de Policía ganaban 300.000 pesos (unos 81,5 dólares) y ahora perciben 1,7 millones de pesos (475 dólares), un aumento de 483 %, que, según dijo, "permitió que más de 100.000 jóvenes y sus familias salieran de la línea de pobreza monetaria".

"Estamos comprometidos, como lo ha hecho este Gobierno, en profundizar su bienestar y en fortalecer las capacidades necesarias para que cumplan cabalmente su misión constitucional", agregó Cepeda.