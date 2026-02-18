Carrera contrarreloj para encontrar a nueve esquiadores desaparecidos en avalancha en EEUU

La avalancha se reportó al mediodía del martes en la zona de Castle Peak, en la Sierra Nevada, cerca al lago Tahoe.

Los esquiadores pertenecían a un grupo de 15 personas, que incluía a cuatro guías, que quedó atrapado por la nieve.

Seis personas sobrevivieron y fueron rescatadas anoche, al menos dos tuvieron que ser llevadas al hospital por heridas.

Inicialmente el Departamento del Alguacil del condado de Nevada informó que eran 16 las personas que habían sido afectadas por la avalancha, pero tras el rescate inicial rebajó el número a quince.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las condiciones meteorológicas han dificultado el rescate y la búsqueda de los desaparecidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El incidente podría convertirse en una de las avalanchas más mortíferas en Estados Unidos en décadas sino son encontrados con vidas los esquiadores.

Antes del incidente, el Centro de Avalanchas de la Sierra había emitido una alerta de avalancha que se extendió hasta esta mañana.

El centro registró de 60 a 90 cm de nieve nueva entre el lunes y el martes en esa región.

Varias tormentas azotan a California con intensas lluvias y gran acumulación de nieve en las alturas. Este miércoles las autoridades del condado de San Bernardino, al este de Los Ángeles, reportaron un muerto por las lluvias que azotan el sector.