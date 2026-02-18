Chile cierra principal paso fronterizo con Argentina por sospecha de mosquito con dengue

El paso, también conocido como Paso Internacional Cristo Redentor​ y que atraviesa la cordillera de Los Andes para conectar las ciudades de Santiago (Chile) y Mendoza (Argentina), estará cerrado desde el jueves 19 de febrero a las 10:00 hora local (13:00 GMT) hasta las 12:00 hora local (15:00 GMT) del viernes 20 de febrero, indicó un comunicado la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes.

"Por decisión de la coordinación chilena y previo acuerdo de la coordinación argentina, se procederá al cierre temporal de este paso debido a aplicación química en contexto de hallazgo de ejemplar adulto altamente sospechoso del vector Aedes aegypti, por parte del Ministerio de Salud", explicó en el texto.

El Ministerio chileno de Salud decretó el pasado 29 de enero una alerta sanitaria en Chile tras la detección del mosquito Aedes aegypti en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago.

El dengue es una enfermedad viral que puede manifestarse como un cuadro leve hasta evolucionar a complicaciones graves e, incluso, mortales.

Además del dengue, el Aedes aegypti también contagia la fiebre amarilla y el chikunguña.

La medida, que se extiende desde la región norteña de Arica y Parinacota hasta la sureña Los Ríos, busca reforzar la vigilancia epidemiológica y entomológica, además de prevenir la eventual transmisión de estas enfermedades.

Hasta ahora, no existen casos de transmisión local de dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla en Chile continental.