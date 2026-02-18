Cierran el aeropuerto de Newark (EE.UU.) varias horas por evacuación y retirada de avión

Según la página web de la agencia, FAA por su sigla en inglés, el aeropuerto permanecerá cerrado desde las 18.00 hora local hasta las 23.00 hora local, y consta además un parón total en las salidas debido a la emergencia y retrasos hasta medianoche por la mala meteorología, con "nubes bajas".

El aeropuerto indicó en su cuenta de X que las operaciones aéreas estaban "temporalmente suspendidas mientras se retira un avión de la pista debido a un incidente previo", mientras que la web citaba "la evacuación de emergencia de un avión".

La Autoridad Portuaria informó de que un vuelo que había despegado de Newark esta tarde a las 17.43 hora local hacia West Palm Beach (Florida), operado por Jetblue, tuvo que volver a los pocos minutos debido a un fallo en el motor pero logró aterrizar sin causar heridos, recoge el medio local ABC7.

La FAA, por su parte, dijo a los medios locales que la tripulación de ese vuelo reportó humo en la cabina tras aterrizar, y los pasajeros del avión tuvieron que ser evacuados con toboganes.

