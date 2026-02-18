Cierre de filas ante los ataques de EE.UU. a la AIE, que suma miembros y candidatos

La AIE está "en el centro del universo energético actual", aseguró el director ejecutivo de ese organismo, Fatih Birol, en su discurso de inauguración de la ministerial que se celebra hoy y mañana en París, en clara respuesta a la diatriba que poco antes había lanzado el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

Con una forma de expresarse calcada de la del presidente estadounidense, Donald Trump, Wright pidió a la AIE que "deje de lado el cambio climático" para centrarse en la seguridad energética. "Que la energía vaya de energía y no de políticas descabelladas y de empobrecer a todo el mundo", reclamó.

Y está dispuesto a buscar apoyos para presionar a la AIE "para que abandone el tema del clima. Eso es política", declaró Wright, convencido de que la institución fundada para coordinar las respuestas al problema del suministro de petróleo tras la crisis petrolera de 1973 está "infectada con una suerte de culto que va de sustracción energética", opinó, en lugar de aumentarla, como quiere Trump.

En tono sosegado, Birol defendió la labor del organismo que dirige desde 2015, "una organización basada en datos y apolítica", y sus esfuerzos para proporcionar al mundo "una energía segura, asequible, sostenible y accesible para todos".

Tras dar la bienvenida a Colombia, así como a Brasil por iniciar el proceso de membresía, a la India por entrar en la fase final y a Vietnam por unirse como miembro asociado, Birol lamentó la influencia que la geopolítica tiene en las decisiones que afectan al sector energético, que impide que se adopten medidas en función de factores científicos y económicos.

Constató que "vivimos en un mundo peligroso, con mucha política en juego", y mostró la determinación de su institución de "liderar un camino enérgico global hacia una mejora de la humanidad", incluyendo el recurso a todas las fuentes de energía "nuevas y limpias", además de la electricidad y de las fósiles. La clave, insistió, es la seguridad energética ante las "amenazas crecientes".

Los espaldarazos a la AIE se multiplicaron a lo largo de la tarde, tanto en los discursos de apertura de la ministerial, como en los pasillos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE), donde se celebra el encuentro.

En un mensaje remitido a los participantes desde Nueva Delhi, donde asiste a la Cumbre de Impacto de IA, el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, destacó que ampliar un suministro energético "fiable, asequible y sostenible" es clave para el desarrollo económico, la innovación -incluida la inteligencia artificial- y la electrificación del transporte.

Desde la Comisión Europea, su vicepresidenta encargada de Competencia, Teresa Ribera, subrayó en declaraciones a EFE el papel "fundamental" de la AIE para disponer de "series de datos confiables que permitan tomar decisiones sólidas y no caprichosas" en materia energética.

Ribera reconoció que existen "soluciones diferentes" según los continentes y que Estados Unidos defendió los combustibles fósiles, aunque el tono mayoritario de los participantes en la ministerial, que termina el jueves, apuesta por una energía "confiable, segura y a precio razonable", basada en la descarbonización y la modernización del sistema energético.

"Europa ha elegido el camino de la transición hacia energías descarbonizadas, apoyándose en la nuclear, en las renovables y en el control de nuestro consumo mediante la inversión en eficiencia", aseguró en un mensaje de vídeo el presidente francés, Emmanuel Macron, que consideró "esencial" la aportación de la AIE en estos campos.

España también respaldó a la AIE frente a las "amenazas" de Washington. "La visión de Europa y la visión de España es que nosotros no actuamos en estos contextos multilaterales con amenazas, sino con conocimiento científico, con rigor, con datos y con resultados, y venimos a contarlos", afirmó la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.