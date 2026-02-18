Colombia se incorpora a la AIE y Brasil inicia el proceso para adherirse a la institución

En su discurso de apertura de la reunión ministerial de dos días en París, el director de la AIE dio la "bienvenida" a las cuatro nuevas incorporaciones que reflejan, dijo, "una estrategia de expansión iniciada hace diez años" que ha incrementado la participación de los países de la AIE en el consumo energético mundial del 38 % a más del 80 %.

"Me complace anunciar que Colombia será recibida como miembro pleno de la AIE", subrayó Birol, al destacar que es el segundo mayor productor de petróleo de América Latina, con gran potencial hidroeléctrico y reservas de cobre.

En cuanto a Brasil, "actor clave energético en América Latina y el mundo, décimo mayor productor de petróleo, con petróleo, gas, bioenergía y energía nuclear", el director general señaló que ha solicitado ser miembro pleno y todos los países integrantes de la institución decidieron por unanimidad iniciar su proceso de adhesión.

India, prosiguió, entra en la fase final de su membresía plena, mientras que Vietnam se unirá como miembro asociado durante esta reunión ministerial.

Vietnam cuenta con más de 100 millones de habitantes, energía solar, hidroeléctrica, gas y, pronto, posiblemente nuclear, destacó Birol.

Los nuevos miembros representan un avance estratégico para la AIE, reforzando su alcance global y su capacidad de influir en políticas energéticas clave en América Latina, Asia y el Sudeste Asiático, según Birol.

Asimismo, subrayó que la AIE sigue siendo "el centro del universo energético global" gracias a su capacidad de generar análisis basados en datos sobre minerales críticos, tecnologías energéticas y evolución de los mercados.

El director general de la AIE enfatizó la importancia de la cooperación internacional y la diversificación energética para garantizar seguridad, sostenibilidad y resiliencia en un contexto geopolítico complejo.