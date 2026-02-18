Cuatro heridos, uno de ellos grave, en un ataque de colonos israelíes en Cisjordania

"Los equipos de la Media Luna Roja Palestina en Ramala están atendiendo a tres personas heridas por munición real disparada por colonos de la localidad de Mujmas", señaló la Media Luna Roja en un comunicado.

Consultado por EFE, un portavoz de la Media Luna Roja reiteró que uno de ellos se encuentra "muy grave" tras su traslado al hospital, sin revelar más detalles de su situación.

Wafa cuenta al menos un herido más fruto de la intervención posterior de soldados israelíes que acudieron al lugar.

Los colonos entraron a Mujmas a robar el ganado de la población palestina de la aldea, y según Wafa el Ejército de Israel estuvo presente durante el incidente sin detenerlo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Consultadas por EFE sobre el incidente, las fuerzas armadas israelíes no se han pronunciado hasta el momento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las fotografías difundidas por medios palestinos tras el ataque muestran a dos de los heridos en el hospital, uno con la ropa completamente ensangrentada y otro en camilla con una pierna inmovilizada.

Mujmas se encuentra al noroeste de Jerusalén, pero más allá del muro que separa la ciudad de Cisjordania. Cerca de él se encuentra el asentamiento israelí de Maale Mujmas, así como tres puestos de avanzada (el inicio de un asentamiento).

Todos los asentamientos israelíes en Cisjordania son ilegales ante el derecho internacional, y tanto la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como las Naciones Unidas han apelado a Israel a cesar la ocupación de este territorio palestino y sacar del enclave a todos sus colonos (unos 465.000, según el tribunal).

Al menos 25 palestinos han muerto en ataques perpetrados por colonos israelíes en Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023, cuando sus ya habituales agresiones se intensificaron en respuesta del ataque liderado por Hamás desde Gaza contra Israel, según el recuento de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Más de 1.000 han perdido la vida en ataques de las fuerzas armadas israelíes desde entonces.