Dos nuevos detenidos en relación con el asesinato del joven ultra en Lyon

Estos dos últimos arrestos tuvieron lugar en un domicilio de la región del Ródano, de la que Lyon es la capital, a primera hora de la mañana.

Según el diario Le Parisien, se trata de un joven que al igual que el resto de los detenidos estaba fichado por su pertenencia al grupo radical La Joven Guardia, disuelto por el Gobierno en julio pasado por sus posiciones extremas y violentas.

El detenido es sospechoso de haber participado en el linchamiento del joven Quentin Deranque, un estudiante de matemáticas de 23 años, próximo a medios ultraderechistas, que falleció el pasado sábado en un hospital de Lyon dos días después de haber recibido una paliza.

Junto a él fue detenida una joven que se encontraba en el mismo domicilio y que según Le Parisien está acusada de haberle ayudado a escapar de la policía.

Con estos dos nuevos arrestos son ya once los detenidos, ocho varones y tres mujeres, en relación con este crimen que está marcando la vida política francesa, con acusaciones a la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon por amparar a La Joven Guardia.

Uno de los fundadores de este grupúsculo, Raphaël Arnault, es diputado de LFI en la Asamblea Nacional y uno de sus asistentes parlamentarios, Jacques-Elie Favrot, figura entre los detenidos por la paliza.

Según varios medios, entre los once detenidos figuran los seis encapuchados que la fiscalía trataba de identificar como autores materiales de la paliza, según se desprende de las imágenes grabadas por vecinos.

En las mismas se aprecia como tres jóvenes fueron rodeados por un grupo de encapuchados a unos dos kilómetros de la facultad de ciencias políticas de Lyon, donde habían acudido en apoyo de una manifestación contra una conferencia de la controvertida eurodiputada de LFI Rima Hassan.

Tras un primer enfrentamiento entre grupos de extrema izquierda y derecha, los tres militantes fueron perseguidos y acorralados. Dos de ellos pudieron escapar, pero Quentin Deranque, que recibió varias patadas en la cabeza, permaneció inerte en el suelo, junto a una farola, hasta que otro amigo le socorrió.

Trasladado al hospital en estado grave falleció dos días más tarde por un traumatismo craneoencefálico, según se desprende de la autopsia.