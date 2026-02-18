EE.UU. impone restricciones de visado a 18 funcionarios iraníes por represión en protestas

El viceportavoz de Estado, Tommy Pigott, explicó en un comunicado que esta sanción se aplicará a personas "cómplices de graves violaciones de derechos humanos" en Irán, como la "inhibición" del derecho de los iraníes a la libertad de expresión y reunión pacífica.

"Seguiremos utilizando todos los medios a nuestro alcance para denunciar y promover la rendición de cuentas por los abusos cometidos por funcionarios del régimen y otras personas", apuntó Pigott, que no desglosó los nombres de quienes se verán afectados por estas restricciones.

El viceportavoz subrayó además que la República Islámica impuso durante las protestas un bloqueo de internet casi total que "restringió la documentación independiente de los abusos y aisló a los iraníes del mundo".

Organizaciones como HRANA, con sede en EE.UU., sitúan en al menos 7.015 los fallecidos durante la represión de las movilizaciones que comenzaron el 28 de diciembre y que pedían el fin de la República Islámica.

Las restricciones de visado impuestas hoy por Estados Unidos tienen lugar en un momento de tensión entre ambos países, que han mantenido en las últimas semanas conversaciones sobre el programa nuclear de la nación persa.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó esta semana que su país y EE.UU. habían "alcanzado un acuerdo general sobre una serie de principios directores" sobre los que basarán la redacción de un posible texto de consenso.

Sin embargo, el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, destacó ayer en una entrevista con Fox News que Irán no abordó las líneas rojas de EE.UU. durante sus conversaciones.

Además, indicó que su país tiene "un ejército muy poderoso" y que el presidente estadounidense, Donald Trump, "ha mostrado su disposición a usarlo".